Beerschot-CEO Frédéric Van den Steen: "Commerciële inkomsten moeten nog omhoog"

De bestuurskamer van Beerschot ziet er vanaf volgende week weer wat anders uit. Manisha Thakker stapt over van de adviesraad naar het operationele bestuur. Tegelijkertijd wordt Frédéric Van den Steen de nieuwe CEO op het Kiel. Hij vervangt Gunther Dieltjens, die een stapje terug zet.

Manisha Thakker verdiende haar sporen in de bier- en diamantsector. Haar missie is duidelijk: het bedrijfsleven nog meer implementeren in het bestuur van een voetbalclub. "Ik zat al twee jaar in de adviesraad, maar het kriebelde al een tijdje om ook operationeel betrokken te worden. Ik heb dan ook niet lang moeten nadenken toen ik het voorstel kreeg."

"Ik wil de insteek van de bedrijfswereld toedienen in deze club. Ik ga voor een rationele aanpak. Het rendement naast het veld moet beter, de banden met de fans smeden wordt nóg belangrijker. Een club kan maar bestaan bij de gratie van haar fans", aldus Thakker, geboren en getogen Antwerpse.

Frédéric Van den Steen wordt op zijn 50e de nieuwe algemeen directeur van Beerschot. Net als Thakker heeft ook hij de nodige affiniteit met Beerschot. "Ik ben nog kledingleverancier geweest van Beerschot. Ik zat nog in het Beerschotvak bij de bekerfinale van 2005. Met Davy De Smedt voetbalde ik nog samen bij SK Londerzeel. En uiteraard ben ik vanaf vandaag supporter nummer één van deze club."

"Ik ben ongelooflijk blij met deze ongelooflijke uitdaging. Er is heel veel potentieel binnen deze club, binnen deze stad. Ik ga er alles aan doen om de club mee te helpen groeien. Daarvoor heb je fans en partners nodig. De commerciële inkomsten zullen omhoog moeten gaan. Daar wil ik heel graag aan meewerken. Met het sportieve ga ik me niet moeien, ieder zijn taak", besluit Van den Steen, die het als voetballer tot in tweede klasse schopte.