Mbaye Leye is duidelijk: "Top acht is het absolute minimum voor een club als Standard"

Zondagavond staat Standard voor een belangrijke wedstrijd in de Jupiler Pro League. De Rouches nemen het dan op tegen KAA Gent. Een overwinning is cruciaal als Standard nog een gooi wil doen naar de top 8.

Mbaye Leye zal kunnen rekenen op zijn volledige ploeg voor het bezoek van KAA Gent, met uitzondering van Vanheusden en Laifis die geschorst zijn. "Alle spelers zijn terug. De groep is hier en er zijn geen blessures. Ze zijn 100% fit en hebben negatief getest op Covid-19", aldus Leye.

Er zijn nu nog drie wedstrijden te spelen. "Dit zijn zeer belangrijke wedstrijden voor onze bekerfinale. We moeten drie goede wedstrijden spelen voor dat we in het Koning Boudewijnstadion aankomen. Het is ook een belangrijke wedstrijd om bij de beste 8 te horen, want dat is het minimum voor een club als Standard", zei de T1 van de Rouches voor hij het over zijn volgende tegenstander had.

"KAA Gent verdient het om op een betere positie te staan. Het was de bedoeling dat ze dit seizoen zouden concurreren met Club Brugge. Het is een heel goede ploeg met heel wat kwaliteit zoals Yaremchuk, Odjidja, Depoitre en Bezus. Wij verkeren echter in goede omstandigheden als we kijken naar onze goede prestatie in Genk. We hadden een overwinning nodig, maar we moeten ons geluk afdwingen. Het is een slecht seizoen maar we hebben de mogelijkheid om het aanvaardbaar te maken", besloot Mbaye Leye.