Er komen belangrijke weken aan voor STVV: "Proberen op andere manier een resultaat te behalen"

Bij STVV kwamen ze deze ochtend met goed nieuws. Iedereen zou er namelijk verlost zijn van het coronavirus. Peter Maes zal iedereen alvast goed kunnen gebruiken, want met nog vier wedstrijden te gaan, is STVV nog niet helemaal zeker van een plaats in 1A volgend seizoen.

Toch beseft Peter Maes ook dat nog niet iedereen 100 procent fit zal zijn voor de wedstrijd van dit weekend tegen KV Mechelen. "We zullen slim moeten spelen en op een andere manier een resultaat moeten behalen. We moeten zo weinig mogelijk energie verspillen", legde Peter Maes uit in een interview bij Sporza.

Peter Maes weet dat zijn ploeg nog niet helemaal zeker is van een plaats in 1A volgend seizoen. Toch vreest hij een degradatie niet. "Het is een groot woord dat we degradatie vrezen, maar we houden er wel rekening mee, wat positief kan werken", aldus Maes.