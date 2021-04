Waasland-Beveren gaat de strijd aan tegen onverdraagzaamheid

Waasland-Beveren wil actief mee de strijd aangaan tegen onverdraagzaamheid en haat in onze maatschappij. Via allerlei acties proberen ze een standpunt in te nemen rond maatschappelijke thema's (zoals bv diversiteit & racisme, gezondheid, enzovoort...).

#SayNoToHate Samen met de Pro League ging Waasland-Beveren het gesprek aan met enkele organisaties die zich inzetten voor diversiteit, zoals Çavaria & Tiszo. Met KLIQ, het vorming- en trainingscentrum van Çavaria, bekijken ze de komende weken verder hoe ze een traject kunnen uitbouwen om inclusie, op lange termijn, binnen de club en de community van Waasland-Beveren te verbeteren. Acties Tot het einde van het seizoen zal kapitein Dries Wuytens zijn kapiteinsband inruilen voor de regenboogband. Ook de hoekschopvlaggen zullen tegen STVV en KV Kortrijk opnieuw wapperen in de regenboogkleuren. Zaterdag zal Waasland-Beveren tegen KV Oostende aantreden in unieke blauwe wedstrijdshirts. Boven het rugnummer wordt bij elke speler de tekst Say No To Hate bedrukt. Via een online veiling kan je vanaf nu zelfs bieden op deze shirts! De shirts worden bovendien na afloop van de wedstrijd door de spelers persoonlijk gesigneerd. Tiszo VZW



De weg naar een algemene aanvaarding van holebi’s en transgenders blijkt nog steeds lang te zijn. Daarom wil Waasland-Beveren de volledige opbrengst schenken aan vzw Tiszo uit Sint-Niklaas. De Wase vereniging staat in voor het verdedigen en bevorderen van de rechten van holebi’s en transgenders. Wim Raes, voorzitter van Tiszo vzw, zal dinsdag tegen STVV ook voor de symbolische aftrap zorgen. Hoe verloopt de veiling?

Bieden kan via deze link tot vrijdag 9 april, 21.00 uur. Geweld en haat zijn nooit tolereerbaar, laten we samen strijden voor meer verdraagzaamheid. 💛💙

👉 https://t.co/ydLnkETsAK #SayNoToHate #leeuwenstrijdensamen pic.twitter.com/8qTY3bQWeA — Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) April 2, 2021





