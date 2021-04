Bart Verhaeghe ferm na mislukte beursgang: "Dit is geen afstel" en "Wagen draait op wieltjes, proces gaat voort"

De beursgang van Club Brugge? Die ging niet door. Maar Bart Verhaeghe is nu ferm: "Dit is uitstel, geen afstel."

"Uiteraard ben ik teleurgesteld. Ik kan inzien dat er een aantal fouten zijn gemaakt, waaruit we graag willen leren voor de toekomst. Het is nu niet het moment om de rekening te maken, zo zit ik niet in elkaa. Ik kijk vooral naar wa tik hiervan kan leren", aldus Bart Verhaeghe bij VRT NWS.

Geen schade

"Het belangrijkste is dat Club Brugge een bedrijf is dat prima gerund wordt en georganiseerd is. Het draait op wieltjes en het proces gaat voort: aan de wagen is geen schade, die zal blijven rijden", is hij duidelijk.

"We zijn sterk in de boeken, op de balans én op het veld. Dit is uitstel en geen afstel, we sluiten niets uit en het proces gaat door. We willen het bedrijf nog sterker maken en binnen een aantal jaar zullen we nog aangenaam verrassen. Maar daar zullen we dan te gepasten tijde wel over communiceren."