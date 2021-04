Droomt Maxime Lestienne nog van de Rode Duivels? "Als je de huidige ploeg bekijkt ..."

Opvallend: Maxime Lestienne is ondanks enkele goede seizoenen in binnen- en buitenland nog nooit Rode Duivel geweest. Op zijn positie is er natuurlijk wel wat concurrentie ...

Roberto Martinez riep hem in 2019 eens op in een selectie van 28 spelers, maar toen had hij net een blessure. In 2013 was hij er ook al eens bij in de selectie van Marc Wilmots, maar ook toen verzamelde hij geen officiële 'cap'. Geen obsessie En dus is stilaan de vraag of het nog gaat gebeuren voor de 28-jarige winger van Standard: "Als je de huidige kern bekijkt ... Ze zijn beter dan ik." "Er zijn jongere spelers die het goed doen bij hun club én zich hebben bewezen, kijk maar naar Doku of Trossard bijvoorbeeld. Ik ben gewoon realistisch. De Rode Duivels zijn nooit een obsessie van mij geweest."