KAA Gent moet het in belangrijke wedstrijd tegen Standard zonder sterkhouder doen

Niklas Dorsch zit niet in de selectie van de Buffalo's voor de topper tegen Standard. Hein Vanhaezebrouck had al laten weten dat de kans bestond dat hij de reis naar Sclessin misschien niet kon maken en nu is het ook bevestigd.

Niklas Dorsch zal er zondagmiddag niet bij zijn op Sclessin voor de wedstrijd tussen KAA Gent en Standard. De Duitse middenvelder is net terug van het EK U21, maar hij is niet fit genoeg om mee te spelen tegen de Rouches. Afgezien daarvan zal Hein Vanhaezebrouck kunnen rekenen op een bijna complete groep. Zo zijn Michael Ngadeu, die tegen Cercle zijn rentree maakte na een afwezigheid van twee maanden, en aanvoerder Vadis Odjidja van de partij. 👥 Onze selectie voor Standard zondag ⚔️ #kaagent #jpl #stagnt pic.twitter.com/OMllClultX — KAA Gent (@KAAGent) April 3, 2021





