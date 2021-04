STVV haast zeker van redding: "Met bang hartje naar deze wedstrijd toegeleefd"

STVV nam zaterdagavond verdiend de scalp van KV Mechelen. De ploeg van Peter Maes was gretiger en scherper dan de Kakkers. Na vijf wedstrijden zonder zege kan STVV nog eens drie punten bijschrijven, waardoor de redding nagenoeg zeker is.

De opluchting was dan ook groot, niet in het minst bij Peter Maes. "We hebben toch een beetje met een bang hart naar deze wedstrijd toegeleefd. Door de omstandigheden (coronaplaag, nvdr.), maar ook doordat we van systeem moesten veranderen. Als team hebben we hen meteen heel goed bij de keel gegrepen. Onze hoge pressing bracht hen enorm in de problemen."

"In de tweede helft konden we het niet meer belopen. Zo ontstonden er ruimtes waarin zij konden gaan voetballen. Al bij al is het gewoon een verdiende zege voor ons, in moeilijke omstandigheden. De zege van Waasland-Beveren werkte motiverend voor ons."

Bij zijn aanstelling zei Peter Maes dat 35 punten voldoende moesten zijn. Die heeft STVV nu, maar helemaal zeker is Maes nog niet. "Deze competitie evolueert raar. Iedereen kan van iedereen winnen. We kunnen dinsdag met een geruster hart naar Beveren trekken én we zetten Cercle en Moeskroen onder druk. Al kunnen ook zij zomaar hun match winnen zondag", besluit Maes.