Vercauteren laat zich uit over toekomst én reageert op kritiek: "Wie dat zegt, zwijgt beter" en "Dat zal prioriteit zijn"

Wat met de toekomst van Frank Vercauteren? Dat is een van de belangrijke vragen de laatste weken en maanden. Ondertussen heeft hij zich zelf ook over een en ander uitgelaten.

Er is nog steeds geen sprake van een contractverlenging bij Antwerp en hier en daar wordt al gefluisterd dat het mogelijk tot een einde verbintenis zou komen - bepaalde spelers zouden hem de terugkeer van Lamkel Zé aanwrijven (lees er HIER nog eens meer over).

Familie

Maar ook de familie van Vercauteren die nog in Rusland zit, zou een rol kunnen spelen in een eventuele beslissing om in België te blijven al dan niet. "Mijn familie zal prioriteit zijn. Ik wil hen niet zo lang missen als voorheen."

Vercauteren zelf reageerde ondertussen scherp op een aantal aantijgingen aan zijn adres: "Wie mij een ouderwetse trainer noemt? Die zwijgt beter", klonk het in Het Nieuwsblad nog.