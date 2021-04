Degradatiekandidaten, Genk en Anderlecht vs Antwerp, Gent en Mechelen

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Degradatiekandidaten rechten rug

Moeskroen pakte een puntje op bezoek bij Charleroi. Nooit een slecht resultaat. Toch waren ze dé verliezer van het weekend alles bij elkaar.

Want: zowel STVV, Cercle Brugge als Waasland-Beveren toonden heel veel veerkracht afgelopen weekend en pakten zo een belangrijke driepunter. Straf.

Anderlecht

Toegegeven: Antwerp maakte niet veel indruk. Maar toch: Anderlecht hebben we dit seizoen echt nog niet zo vaak zo goed zien spelen.

© photonews

Dit seizoen was het vaak met horten en stoten, deze keer viel alles in zijn plooi. Op het middenveld was iedereen ijzersterk, de aanvoer naar voren was prima en de aanvallers wisten af te werken aan een hoog gemiddeld.

Volwassen Genk

De moeilijke maanden van KRC Genk lijken stilaan definitief achter ons te liggen. Met een volwassen zege op bezoek bij OH Leuven hebben de Limburgers de poort richting play-off 1 wat verder opengegooid.

Het spel was ook prima. Onuachu was een heerlijke pivot, Bongonda toonde zijn kwieke voetjes en het gevaar kwam bijwijlen van overal. Om in de gaten te houden in de play-offs voor de tweede plaats vermoeden we.

© photonews

FLOP

Flauwe Buffalo's

De match van de laatste kans was het voor AA Gent op bezoek bij Standard. Dan verwacht je dat er een statement gemaakt wordt.

Wel: er is een soort van statement gemaakt. Maar het was in ieder geval geen positief te noemen. Het speelde vleugellam en liet zich zo in de doeken doen in de tweede helft.

Malinwa

KV Mechelen kon op bezoek bij STVV nog een goede zaak doen in de strijd om de play-offs, maar kwam ook zéér flauw voor de dag.

© photonews

De manier waarop KV Mechelen zich in de eerste helft kwam presenteren was droef: geen duels, erg traag, weinig energie. Bizar.

Antwerp

En we gaven het al aan, maar ook Antwerp kwam niet meteen met leuke adelbrieven naar voren op speeldag 32.

Ze lieten zich als makke lammetjes naar de slachtbank voeren, een sterk Anderlecht deed vervolgens de rest.