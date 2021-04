Valt het doek definitief voor les Hurlus? 'Moeskroen krijgt géén licentie en degradeert naar amateurreeksen'

Royal Excel Mouscron ontsnapte de voorbije seizoenen meermaals aan de verplichte degradatie, maar deze keer zitten de Henegouwers in héél lastig vaarwater. De licentie voor het profvoetbal is verder weg dan ooit.

Sudpresse weet dat Royal Excel Mouscron een negatief advies heeft gekregen van de Licentiecommissie. Dat wil zeggen dat les Hurlus volgend seizoen in de amateurreeksen moeten aantreden.

Hét probleem is dat Mouscron geen financiële continuïteit kan voorleggen voor volgend seizoen. Gerard Lopez - de zakenman is eigenaar van de club via Jogo Bonito Group - moest eerder al Lille OSC verkopen en heeft de fondsen niet meer.

Zelfs geen kans bij BAS?

Daarbovenop komt dat de spelerslonen voor maart - ook in februari moest de spelersgroep wekenlang wachten - nog niet zijn uitbetaald. Kortom: zonder overname haalt zelfs een beroep voor het BAS zelfs niets meer uit.