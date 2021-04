Nu zijn carrière voorbij is bij KV Mechelen: "Een beetje zoals Sergio Conceicao worden"

Een groot succes is zijn passage bij KV Mechelen sportief gezien niet geworden. Wat brengt het leven na de actieve carrière voor Steven Defour?

Zijn keuze voor KV Mechelen was heel erg bewust voor Defour. "Hij heeft met volle goesting en met zijn hart gekozen voor KV Mechelen, maar als je lichaam niet meer mee wil, dan houdt het op", klinkt het bij Peter Vandenbempt op Sporza.

Hoe dan ook zal hij een spoor nagelaten hebben. "Hij probeerde jonge spelers zoals Aster Vranckx nog bij te staan met raad en daad. Wat hij heeft toegevoegd was op het veld te weinig, maar in de kleedkamer zal het alles bij mekaar zeker geapprecieerd zijn."

Komt nu voor Defour het grote zwarte gat eraan? "Ik denk wel dat hij in het voetbal zal blijven. Hij is bezig met de trainerscursus, waar Rode Duivels een soort verkorte weg kunnen kiezen. Ik lees in de kranten dat hij zou kunnen worden ingeschakeld in de trainersstaff van KV Mechelen om jeugdploegen te begeleiden."

Vandenbempt ziet het al helemaal voor zich. "Defour kan volgens mij een goede trainer zijn, een beetje zoals dat andere latere boegbeeld van Standard: Sergio Conceicao staat toch maar mooi in de kwartfinales van de Champions League met Porto."