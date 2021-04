Moeskroen reageert met mededeling op licentieweigering, spelers dreigen met staking

Gisteren brachten de kranten van Sudpresse naar buiten dat Moeskroen geen licentie krijgt voor volgend seizoen. De club reageert met een officiële mededeling.

Het is niet de eerste keer dat Moeskroen in de problemen komt voor de licentie. Dit seizoen doken er al financiële problemen op. In februari werden de lonen veel te laat uitbetaald. De lonen van maart zouden nog niet uitbetaald zijn.

Volgende week komt er uitsluitsel over de licentie. Het is de zesde keer op rij dat er problemen rond de licentie zijn. Vijf keer moest Moeskroen zijn gelijk halen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Bij Moeskroen zijn ze alvast niet ongerust over de kwestie en spreekt van een poging tot destabilisatie van de club. "De hoofdaandeelhouder Gérard Lopez bevestigt zijn intentie om zijn engagementen na te komen, zoals hij dat tot op heden altijd gedaan heeft", klinkt het in een mededeling.

"De pogingen om onze club te destabiliseren tijdens dit scharniermoment voor onze toekomst roepen vragen op. Hoofdaandeelhouder, directie, staf, spelers en het personeel doen intussen het nodige om het behoud van de club te verzekeren."

Bij de spelers wachten nog op hun loon voor de maand maart. Is dat dit weekend niet in orde, dan dreigen ze met een staking voor de wedstrijd van maandag tegen Antwerp.