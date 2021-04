De cijfers uit het megalomane contract van KDB, die best betaalde speler in hele Premier League wordt(!)

De contractbesprekingen tussen Kevin De Bruyne en Manchester City zijn succesvol afgerond. City heeft een ferme inspanning gedaan om De Bruyne langer aan zich te kunnen binden. De cijfers zijn dan ook megalomaan te noemen.

Kevin De Bruyne verdiende al zo'n 18 miljoen euro per jaar, maar daar is in het nieuwe contract tot 2025 nog heel wat bijgekomen.

25 miljoen euro per jaar

KDB zou volgens Het Nieuwsblad nu zo'n 450.000 euro bruto per week binnenrijven, met wat premies bij kan dat tot 490.000 euro bruto per week worden.

Omgerekend is dat zo'n 25 miljoen euro per jaar. Daarmee steekt de Belgische middenvelder iedereen in de Premier League voorbij en wordt hij de best betaalde speler uit de Engelse competitie.