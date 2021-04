Dikke pech voor Quirynen: wellicht twee maanden out na blessure op training

De 19-jarige Robbe Quirynen van Moeskroen heeft vrijdag op training een sleutelbeenbreuk opgelopen.

Het zit de 19-jarige Robbe Quirynen niet mee. De rechtsback van Moeskroen heeft vrijdag op training een sleutelbeenbreuk opgelopen. Daardoor is hij twee maand out, zo meldt Het Nieuwsblad.

Quirynen, die gehuurd wordt van Royal Antwerp Fc, hoopte om maandag tegen zijn moederclub in de basiself te staan. Moeskroen kan Quirynen binnenlijven, want in zijn huurovereenkomst staat een aankoopoptie van anderhalf miljoen euro.

Quirynen kende dit seizoen al de nodige pech. Hij miste al een deel van het seizoen met een enkelblessure en liep later ook nog het coronavirus op.