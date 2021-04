Jackson Muleka scherp voor zichzelf: "Had tien-vijftien goals verwacht"

Jackson Muleka lijkt zich steeds beter in zijn sas te voelen bij Standard en dus mogen we van de Congolese aanvaller misschien nog wel wat verwachten dit seizoen.

Het begin was veelbelovend toen hij zonder echte voorbereiding overkwam van TP Mazembe, maar de machine stokte uiteindelijk toch.

Vijf competitiegoals

"Amper vijf goals in de competitie? Ik had me aan tien à vijftien goals verwacht. Of dat toch gehoopt", aldus Muleka op een persconferentie voor de match tegen KAS Eupen.

"Een spits moet wat druk voelen. Ik ben natuurlijk geblesseerd geweest en ik heb aanpassingsproblemen gehad. Ik voel me nu wel beter. Dat ik twee matchen op rij kon scoren was me nog niet voorgevallen dit seizoen tot nu, dus dat geeft vertrouwen."