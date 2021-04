Coaches reageren na Eupen-Standard: "Als hij het tempo de hoogte injaagt, volgt de rest" en "Dat is al het hele seizoen het probleem"

Standard haalde het cijfermatig met een duidelijke 0-4 van KAS Eupen, maar de cijfers dekken bijlange niet de waarde van de wedstrijd.

Trainer Mbaye Leye (Standard) geeft dat ook onmiddellijk toe. "Het eerste kwartier hadden we het lastig. We wonnen geen duels en kwamen overal een stapje te laat. Gelukkig heeft Bodart ons daar in de wedstrijd gehouden. Daarna kwamen we wel in de wedstrijd en werd ook Raskin wakker. En als hij het tempo de hoogte injaagt, volgt de rest.”

Nog een laatste competitiewedstrijd, maar dan vooral de bekerfinale geniet alle aandacht. “We moeten daarop voortbouwen en moeten meer regelmaat zien te vinden in onze wedstrijden, want komende zondag is er al de wedstrijd tegen Beerschot, en daarna nog een heel belangrijke wedstrijd, de bekerfinale."

Coach Benat San José van Eupen is vol lof over zijn ploeg, al heeft die één groot probleem. "Als je de score ziet, zou je denken dat Standard de match gedomineerd heeft, maar het tegendeel is waar. In de eerste tien minuten had het al 1-0 of 2-0 kunnen zijn, maar we scoren niet. Dat is het probleem dat we al het hele seizoen hebben. Maar ik ben heel tevreden over ons spel. We hebben fantastisch gespeeld en voortdurend druk gezet. Maar Standard is een ploeg met aanvallend sterke spelers, die de weinige foutjes die wij maakten, meteen afstraften. We hebben de wedstrijd gedomineerd, alleen niet in de zestien meter."