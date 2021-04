KVO trekt zondag gehavend naar Beerschot

KV Oostende verloor vorig weekend verrassend in eigen huis van hekkensluiter Waasland-Beveren (0-2). Een zege tegen Beerschot lijkt in de jacht op POI een must voor de kustboys.

Het kan verkeren. Vorige week leek KV Oostende erg dicht bij een POI-ticket. Een week later ziet de wereld er helemaal anders uit. KV Oostende moet drie punten goedmaken op Anderlecht, waardoor een zege op het Kiel zondagavond een must is voor de troepen van Blessin. Jäkel en Gueye zijn geschorst door hun rode kaart van vorige week. Jack Hendry, rots in de branding van de Oostendse defensie, is twijfelachtig door een probleem met de ligamenten van de knie. Fashion Sakala, de topschutter van de kustboys, moet ook verstek geven voor de match tegen Beerschot. Zo mist Blessin heel wat vaste waarden. Goed nieuws is dan weer dat Anton Tanghe negatief testte bij de laatste testronde en dus gewoon in aanmerking komt voor een basisplaats. Stand G P W G V G = Vorm 1. Club Brugge 32 73 23 4 5 68-22 46 W G W V W 2. Antwerp 32 54 16 6 10 51-44 7 G V W W V 3. KRC Genk 32 53 15 8 9 61-45 16 V W W G W 4. Anderlecht 32 52 13 13 6 48-33 15 V W G W W 5. KV Oostende 32 49 14 7 11 46-39 7 G W V W V 6. Beerschot 32 47 14 5 13 57-59 -2 W G W V W 7. Standard 33 47 12 11 10 49-41 8 V V G W W 8. Zulte Waregem 32 46 14 4 14 49-58 -9 W W V V W 9. OH Leuven 32 45 12 9 11 53-54 -1 V W G G V 10. KAA Gent 32 43 12 7 13 44-40 4 G W V W V 11. Charleroi 32 42 11 9 12 44-42 2 V G G G V 12. KV Mechelen 32 42 11 9 12 46-51 -5 G V G G V 13. Eupen 33 40 9 13 11 41-53 -12 W G W V V 14. STVV 32 38 10 8 14 41-47 -6 G V G W W 15. KV Kortrijk 32 36 10 6 16 39-50 -11 W V V V V 16. Cercle Brugge 32 32 10 2 20 36-50 -14 W W V V W 17. Moeskroen 32 31 7 10 15 28-47 -19 V G W V G 18. Waasland-Beveren 32 28 7 7 18 39-65 -26 G V V W V

