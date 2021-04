Philippe Vande Walle: "Leren omgaan met fouten hoort erbij, Vandevoordt had het geluk dat hij kans kreeg om te reageren"

Afgelopen maandag leek Maarten Vandevoordt de schlemiel te worden bij KRC Genk. De youngster liet een ongevaarlijke vrije trap van Mercier in doel glippen. Met een reflex behoedde hij Genk wat later voor een achterstand, waarna de Limburgers de zege over de streep konden trekken.

Het moet koele kikker Maarten Vandevoordt deugd gedaan hebben. KRC Genk trok volop de kaart van de jeugd en de Truienaar beschaamde dat vertrouwen tot dusver zeker niet. Maar, hoe moeilijk is het als (jonge) doelman om na een blunder de knop meteen om te draaien? We legden ons oor te luisteren bij Philippe Vande Walle (56), ex-doelman en tegenwoordig een gerespecteerd analist voor RTL.

"Nee, dat is niet moeilijk. Zo'n fout is steeds een momentopname, of je nu jong of oud bent. Je ziet het elke week, op elk niveau", aldus Vande Walle. "Leren omgaan met fouten is een deel van het takenpakket van een doelman. In het geval van die vrije trap van Mercier vond ik het zelfs geen technische fout van Vandevoordt. Naast het links-rechts effect zwabberen de ballen tegenwoordig ook nog boven en onder. Het enige wat Vandevoordt zich kan aanrekenen, is dat hij geen ultieme reflex in huis had na die vreemde beweging van de bal."

Week na week bevestigen

Enkele minuten later pakte de 19-jarige goalie uit met een schitterende en wedstrijdbepalende redding. En daar moet je geluk voor hebben, aldus Philippe Vande Walle. "Hoe vaak zie je niet dat een doelman geen kans heeft meer om zich te onderscheiden na een blunder? Het was dus toeval, al reageerde Vandevoordt wel perfect met die reflex. Voor hetzelfde geld kwam die kans er echter niet en zou de teneur misschien helemaal anders zijn."

"Vandevoordt is overigens een goede doelman, he! Erg goed. Hij heeft vorig seizoen al eens aan de deur geklopt, maar in Napels viel het dan eens tegen voor hem. Dat is perfect normaal. Het is voor hem zaak om te bevestigen, week na week. En dat is het moeilijkste. Als schoolvoorbeeld haal ik graag Arnaud Bodart aan. In zijn eerste seizoen kwam hij met wat geluk in doel. Zonder echt mirakels te verrichten, heeft hij het tweede seizoen bevestigd. Dat verandert zijn status ook. Hoewel hij nog steeds maar 23 is, wordt hij niet meer tot het kransje jongeren gerekend bij de Rouches", besluit Philippe Vande Walle.