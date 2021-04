Bryan Heynen dirigeert én scoort: "Getoond dat we POI verdienen"

KRC Genk kende zondag een eenvoudige middag tegen STVV. Genk haalde het in de Limburgse derby met 4-0. Aanvoerder Bryan Heynen kon andermaal terugblikken op een sterke prestatie. Bovendien scoorde hij, nog maar voor de tweede keer dit seizoen.

"Net als vorige week hebben we ook vandaag getoond dat we het verdienen om in POI te staan", vertelde Bryan Heynen na afloop. "In het begin hadden we moeite om de vrije man tussen de lijnen te vinden. We zijn geduldig blijven voetballen, en dan geraakten we er wel door."

Meteen na de 1-0 zette Bryan Heynen KRC Genk op rozen met een fraaie treffer. Het was nog maar het tweede doelpunt van het seizoen van de Genkse draaischijf. "Ik ben blij dat ik nog eens kon scoren. Het was gewoon schieten zonder nadenken, dat gaat nog vaak het best", glunderde Heynen.

Dankzij de duidelijke 4-0 zege is KRC Genk zeker van deelname aan POI. Wat een transformatie ondergingen de Limburgers de voorbije weken. Voetballend een stuk vloeiender, maar ook in balverlies een moeilijk te ontwrichten team. "We moeten ook gewoon kunnen zeggen dat we goed gespeeld hebben. We groeien naar onze beste vorm, maar er is nog steeds ruimte voor verbetering", aldus Heynen.

"Iedereen voert nu plichtsbewust zijn taken uit, dat maakt het zoveel makkelijker. Op het middenveld voelen Hrosovsky en ik elkaar goed aan. Nu is het zaak om proberen te winnen in Antwerp. Ook die punten kunnen van tel zijn in POI. Bovendien is het een goede waardemeter voor de bekerfinale", besluit Bryan Heynen.