Christian Brüls kreeg met STVV geen voet aan de grond: "Als je zo speelt, krijg je een groot verschil"

Tot minuut twintig kon STVV de schijn nog ophouden, maar vanaf toen was het kat en muis. KRC Genk was in alle facetten van het spel beter dan de Kanaries. De 4-0 eindstand was dan ook een correcte weergave van de waardeverhoudingen zondagmiddag.

De redding was dan wel een feit, maar de zware nederlaag tegen KRC Genk kwam erg hard aan bij STVV. Christian Brüls was na afloop eerlijk in zijn analyse. "Als je in eerste klasse slecht speelt en de tegenstander speelt op een hoog niveau, dan krijg je een groot verschil. En dat is wat we vandaag hebben gezien. We zaten geen minuut in de match. Als je dan nog achterkomt bij de eerste mogelijkheid, weet je dat het een zware middag wordt." STVV oogde mentaal en fysiek uitgeblust. "Decompressie? Dat zou een te gemakkelijk excuus zijn. Het blijft een belangrijke match, zeker ook voor onze supporters. Het feit dat we gered zijn mag niet meespelen. Zo'n match moet er 100% op zijn! Het lag vandaag puur aan onszelf: we waren slecht", besluit Christian Brüls.