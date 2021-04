Emotionele Defour moet traantje wegpinken: "Spelen in het stadion waar je als kleine jongen van droomde om te spelen. Dankbaar!"

KV Mechelen nam zaterdag al afscheid van Steven Defour. Voor de match kreeg hij een cadeau uit handen van technisch directeur Tom Caluwé en bij zijn wissel hield hij het niet droog.

Een speler als Defour had een afscheid in een vol stadion verdiend, maar toch beroerde het hem allemaal. "Een van je jeugdidolen die je je cadeau geeft. Spelen in het stadion waar je als kleine jongen van droomde te spelen in het geel-rode truitje. Dankbaar!", schreef hij op Twitter.

Bij zijn wissel richtte hij ook de armen naar de hemel om zijn overleden vader te eren en de emoties kwamen boven. Het is mogelijk ook niet de laatste keer dat hij in actie kwam in het AFAS Stadion, want KV Mechelen kan nog een vervolg breien aan zijn seizoen.