John van den Brom opgetogen na vlotte derbyzege: "Wederom geweldig elftal gezien"

De eerste twintig minuten was het nog wat zoeken, maar na de openingstreffer van Bongonda was het een walk in the park voor KRC Genk. Op de 4-0 zege van Genk viel dan ook niets af te dingen.

"Iedereen rekende ons al in POI, maar zover was het nog niet. Ik heb vandaag wederom een geweldig elftal gezien, wederom met een goede start. Vorige week kregen we misschien meer kansen, maar vandaag konden we veel sneller het verschil maken in de stand. Alles ging erin", gaf John van den Brom aan na afloop.

"Na de rust kon ik wat andere jongens laten spelen. POI is veiliggesteld, dat geeft rust en vertrouwen. Nu volgen nog mooie potjes waarin we ons ook willen tonen."

Een voorlopige tweede stek, een POI-ticket, vier verschillende doelpuntenmakers en een clean sheet. Toch was het niet enkel en alleen een goednieuwsshow voor KRC Genk. Carlos Cuesta en Junya Ito gingen noodgewongen naar de kant. "Carlos is licht gekwetst. Hij kreeg een tik, net op dezelfde plek als eerder deze week. Wetende dat de wedstrijd gespeeld was en dat we McKenzie achter de hand hebben, was dit een logische vervanging. Voor Ito moeten we afwachten, maar ik denk dat het zal meevallen. Hij was zelf ook vrij optimistisch, voor zover ik hem begrijp uiteraard", knipoogde Van den Brom.