Vrancken ziet gewenste inzet en één speler in het bijzonder die het nu goed oppikt: "Bij ons is het het tegenovergestelde"

Waar er uit bij Sint-Truiden weinig pit leek te zitten in het elftal van Wouter Vrancken, was dat een week later helemaal anders. Thuis tegen Zulte Waregem stond KV Mechelen er wel. Een tevreden Vrancken dus achteraf op de persbabbel.

"Vanaf seconde 1 stonden we er op gebied van kwaliteit, maar ook op gebied van inzet en mentaliteit. Terwijl dat vorige week iets minder was. Als je dit kan laten zien, tegen een Zulte Waregem dat een hele remonte heeft afgewerkt, geeft dat zeker en vast een goed gevoel. We hebben gespeeld zoals we het graag zien en dat is als coach leuk om te ervaren", aldus Wouter Vrancken.

Er zat dan toch nog iets in het vat van KV Mechelen, in tegenstelling tot de indruk die de uitmatch bij STVV opwekte. "Het is een seizoen geweest waarin we veel emoties gekend hebben. Als het bobijntje leeg is, is het ook echt leeg. Als je in de tweede helft weer wilskracht toont zoals wij deden, geeft dat aan dat het bobijntje niet helemaal leeg was."

Twijfelen

De prestatie in Limburg lag aan iets anders. "Ik denk dat we niet klaar waren en er dan wat zaken tegenvielen. Dan begin je wel eens te twijfelen, dat hebben we in de beker tegen Genk ook gezien. Als onze goal vroeger valt, wil ik het nog wel eens zien, maar dat was niet het geval." Vrancken merkte nadien meteen dat het weer goed zat tussen de oren. "Tijdens de week heb ik nooit te klagen over de bereidwilligheid van mijn groep."

© photonews

Ook het scorend vermogen was tegen Zulte Waregem voldoende, met onder andere Ferdy Druijf die zijn doelpuntje meepikte. "Ferdy heeft een moeilijke beginfase gekend. We zien elke dag op training wel zijn kwaliteiten. Ik ben blij met deze veldgoal voor hem. Hij scoort niet enkel, ook voor de verbinding tussen aanval en verdediging en in het samenspel was hij belangrijk."

Andere opdrachten

Het is nog onzeker of KV Mechelen een inspanning gaat doen om verder te gaan met de AZ-huurling. Zijn huidige coach ziet dus wel progressie bij de Nederlander. "Hij begint meer en meer op te pikken hoe wij spelen en wat we hem vragen. Je mag niet vergeten dat hij bij AZ helemaal andere opdrachten had. Daar moest hij weg van de bal gaan en zo snel mogelijk de box in duiken. Bij ons is het bijna het tegenovergestelde."