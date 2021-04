Will Still beseft dat het een moeilijke opdracht wordt op het veld van Standard, maar: "We hebben al mirakels verricht"

Beerschot heeft gisterenavond de kans laten liggen om zich te plaatsen voor play-off 2. In het slot gaven ze een overwinning tegen KV Oostende nog uit handen, want het werd uiteindelijk 1-2 voor de Kustboys.

Beerschot is dus nog niet zeker van een plaats in play-off 2 en op de laatste speeldag moet de ploeg van Will Still op bezoek bij Standard. Geen makkelijke opgave dus voor Beerschot, maar ze hebben er op ’t Kiel nog steeds vertrouwen in.

“We staan op de zesde plaats en er is nog maar één speeldag. Dat is dus zeker niet slecht en volgende week gaan we naar Standard om play-off 2 veilig te stellen. We hebben al mirakels verricht in het verleden, dus waarom niet nog één volgende week?”, vertelde een strijdvaardige Still na de wedstrijd.