Het eerste doelpunt van Jelle Bataille dit seizoen is meteen een belangrijke: "Ze zullen thuis blij zijn"

KV Oostende zet druk op Anderlecht en Antwerp. De ploeg haalde het zondagavond met 1-2 op het veld van Beerschot en met nog één speeldag te gaan maken ze zo nog steeds kans op een plaats in play-off 1.

Een speler die zeker tevreden kan terugblikken op de wedstrijd tegen Beerschot, is Jelle Bataille. De vleugelspeler stond na twee weken nog eens in de basis en scoorde meteen zijn eerste doelpunt van het seizoen.

“Het is mijn eerste doelpunt van het seizoen. Ik moest er lang wachten, maar het is wel meteen een belangrijke. Het is zelfs de eerste keer in mijn carrière dat ik met het hoofd scoor. Thuis hadden ze gezegd dat ik mij moest bewijzen, dus ik denk dat ze blij zullen zijn”, aldus Jelle Bataille na de wedstrijd.