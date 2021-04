KV Oostende doet nog steeds volop mee voor een plaats in play-off 1: "We moeten naar onszelf kijken en winnen tegen Cercle Brugge"

KV Oostende heeft zondagavond drie levensbelangrijke punten gepakt tegen Beerschot. Door de overwinning staan de Kustboys nu op de vijfde plaats met twee punten achterstand op Antwerp en drie punten achterstand op Anderlecht.

Met nog één speeldag te gaan is alles dus nog mogelijk voor KV Oostende. Jelle Bataille is dan ook strijdvaardig. "We moeten naar onszelf kijken en winnen tegen Cercle Brugge. We moeten zoals vandaag spelen en initiatief nemen met goed voetbal", vertelde de vleugelspeler op de persconferentie na de wedstrijd.

Bataille geeft wel toe dat hij Anderlecht liever had zien verliezen tegen Club Brugge. "De zege van Anderlecht was een domper. We wilden opnieuw een plaats hoger staan. Als we zes op zes halen en Anderlecht ook verdienen ze het misschien wel gewoon om in play-off 1 te staan. We moeten gewoon de laatste wedstrijd winnen en dan zien we wel."