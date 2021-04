Vidarsson slaat en zalft na redding Cercle Brugge: "Heel goed rechtgezet, maar de mogelijkheden om veel meer te doen" en "Nu is het goed, met veel jeugd en Belgen"

Door de overwinning van Antwerp tegen Moeskroen maandagavond is Cercle Brugge helemaal zeker van een verlengd verblijf in 1A. Ex-speler Arnar Vidarsson zag het als notoir Cercle-fanaat allemaal graag gebeuren.

Bij Sporza gaf de bondscoach van Ijsland zijn kijk op de operatie redding van de Vereniging uit Brugge. "Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel hebben het daar fantastisch gedaan. Ze hebben het heel goed rechtgezet. Nu is het te hopen dat ze deze lijn doortrekken."

Al spaart Vidarsson ook de kritiek niet. "Het is een schande dat Cercle nu al zoveel jaar op een rij moet vechten tot het laatste moment. Ze hebben de mogelijkheden om veel meer te doen. Ze hebben geld en grote spelers van Monaco."

"Ik hoop wel niet dat ze komend seizoen weer met een bus met 17 of 18 spelers uit Monaco komen, want het duurt veel te lang om hun ploeg te bouwen. Nu is het goed, met veel jeugd en Belgen."