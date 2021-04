KAA Gent rouwt om plots overlijden van gewaardeerde kracht

In aanloop naar de cruciale partij tegen Zulte Waregem van komend weekend heeft KAA Gent geen goed nieuws te verwerken gekregen. De Buffalo's moeten afscheid nemen van een bijzonder geliefd figuur binnen de club.

Op het digitaal huis hebben de Oost-Vlamingen het rouwbericht gedeeld van Luc Gardelein (68). Hij was een gewaardeerde kracht binnen het Gentse voetbal die zich vooral inzette voor de Gentse beloften en de KAA Gent Ladies.

"Luc was een zeer gewaardeerde kracht die bij Racing Gent reeds jarenlang verschillende administratieve, logistieke en technische taken op zich nam", klinkt het in het rouwbericht.

"Luc was vaak het eerste aanspreekpunt, was altijd aanwezig of bereikbaar en stond steeds paraat. Hij was een vrijwilliger pur sang met enorm veel inzet voor zijn club. Ons diepste medeleven gaat uit naar zijn familie, vrienden en kennissen. Rust in vrede Luc."