KV Mechelen hoopt huurling te houden, maar moet afwachten of zijn club zich inschikkelijk toont

Er is nogal wat onduidelijkheid over hoe KV Mechelen er volgend seizoen zal uitzien. Er zijn nogal wat belangrijke spelers die einde contract zijn of gehuurd worden. Marian Shved is één van die laatste gevallen.

Shved wordt van Celtic gehuurd met een aankoopoptie, maar die zou zo'n drie miljoen pond bedragen. Onhaalbaar voor KVM en dus hopen ze hem nog een jaar te huren. “Marian heeft zelf duidelijk aangegeven dat hij graag bij ons wil blijven”, aldus Wouter Vrancken in GvA. De Oekraïner is een belangrijke pion geworden. “Ik denk ook dat dat het beste is voor hem. De voorbije seizoenen is hij vaak van club veranderd. Marian heeft bij ons zijn plaats in de groep gevonden. Hij heeft die standvastigheid nodig om echt te kunnen ontploffen.”