KVO wil aankoopoptie graag lichten, maar sterkhouder heeft laatste woord: "Ik wil op het hoogst mogelijke niveau spelen"

KV Oostende heeft hoge ogen gesmeten dit seizoen in de Jupiler Pro League. De kustjongens maken nog steeds kans op play-off 1. En dat hebben ze ook aan hun defensieve stabiliteit te danken. De aanwezigheid van de Schot Jack Hendry heeft daar veel mee te maken.

Oostende heeft de derde beste verdediging van de JPL. De 25-jarige Hendry is de leider van die defensie, maar wordt gehuurd van Celtic. KVO heeft wel een aankoopoptie. "Ik heb nog een jaar contract bij Celtic en Oostende heeft die optie", vertelt hij in de Schotse pers. "Ze proberen die te lichten, maar het is aan mijn makelaars om met alle partijen te praten en om wel of niet tot een overeenkomst te komen."

Hendry wil wel progressie maken. "Ik heb ze gezegd dat ik op het hoogst mogelijke niveau wil spelen, welke club dat ook mag zijn. Ik voel dat het belangrijk is om elke week op een hoog niveau te spelen tegen de beste aanvallers. Zo kan ik progressie blijven maken. Ik heb heel wat progressie gemaakt sinds mijn komst bij Celtic en ik voel dat ik klaar ben om weer voor een club met die status te spelen."