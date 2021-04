Wie had dat gedacht? De Laet is eigenlijk een sprintwonder: "Ik ben een diesel hé"

Ritchie De Laet gaat nog eens in de spits eindigen. De verdediger speelde maandag als linker winger en deed dat zeker niet onaardig. Hij had - na Lamkel Zé - het meeste aantal gelopen meters. En ook zijn sprints mochten er zijn.

"Blij dat ik me nog eens kon uitleven", lachte De Laet. Straf: hij haalde een topsnelheid van 34,69 km/u, weet GvA. “Op training enkele dagen geleden haalde ik zelfs 34,9 per uur", zegt hij in de krant. "Ik ben een diesel, hé. Ik heb wat lengtes nodig om uit de startblokken te schieten, maar op de langere afstand ben ik redelijk snel.”

De loopstatistieken worden trouwens in de kleedkamer omhoog gehangen. “Om elkaar te prikkelen? Honderd procent! De beste drie krijgen namelijk een groene kleur, de slechtste drie een rode. Van die laatste categorie wil natuurlijk niemand deel uitmaken.”