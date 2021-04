Blijft Vanderhaeghe T1 bij Cercle Brugge? Eind deze maand in Monaco verwacht

Nu het behoud binnen is lijkt er geen twijfel meer dat Yves Vanderhaeghe ook volgend seizoen aan het roer blijft als trainer van Cercle Brugge.

Yves Vanderhaeghe staat volgens Het Nieuwsblad ook volgend seizoen aan het hoofd van Cercle Brugge. Hij heeft een contract van onbepaalde duur en daar wordt niet van afgeweken. Vanderhaeghe moest groenzwart in 1A houden en is daar op een speeldag van het einde ook al in geslaagd. Zonder barrages.

Eind deze maand wordt hij in Monaco verwacht om de toekomst uit te stippelen. Het is volgens de krant ook de bedoeling dat hij in Monaco tijdens zijn bezoek training geeft aan spelers die volgend seizoen mogelijks naar Brugge afzakken. Het zou al zeker gaan om Biancone, Pavlovic, Marcelin en Musaba gaan.