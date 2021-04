Clement krijgt raad: "PSV zou een mooie stap zijn"

Het lijkt erop dat Philippe Clement en Club Brugge een nieuwe landstitel gaan pakken. Voor Clement zou dat al de derde zijn met zijn tweede club, in 2018/19 won hij ook al met Genk. Is het niet tijd voor een nieuwe stap in Clements carrière? Tom Saintfiet, bondscoach van Gambia, geeft zijn mening.

Tom Saintfiet, Belg en bondscoach van Gambia, sprak met Sport/Voetbalmagazine over wat de ideale stap zou zijn in de carrière van Philippe Clement. “In Brugge blijven kan natuurlijk altijd voldoening geven; je bent in eigen land en helpt talenten van eigen kweek om zich verder te ontwikkelen. Er zijn ook nog uitdagingen met Club Brugge die Clement kan aangaan, bijvoorbeeld verder geraken in de Champions League”

“Maar als je klaar bent voor een avontuur in het buitenland? Zie ik niet in waarom je dat niet zou doen”, vervolgt de Belg. “PSV zou een mooie stap zijn voor Philippe. Trainer zijn voor PSV is nog altijd meer prestige voor de buitenwereld dan trainer zijn van Club Brugge. Ik denk dat spelen voor het Nederlandse kampioenschap een goede zet zou zijn”, besluit de Gambiaanse bondscoach.