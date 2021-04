"Als iedereen gevaccineerd is zal het voetbal de coronarekening mogen betalen"

Nu de licentiedossiers besproken worden, komt de volledige financiering van het voetbal aan bod. En er komt binnenkort een oude discussie bovendrijven.

De komende jaren zullen de voetbalploegen zich financieel enorm mogen wapenen, als we sporteconoom Wim Lagae mogen geloven. “Eenmaal iedereen gevaccineerd is, zal de overheid de coronarekening maken. En dan zal het voetbal in het vizier komen”, zegt hij aan HLN.

Een oude rekening zal weer op tafel komen te liggen en deze keer zal er zo goed als zeker geen ontsnappen aan zijn. “De RSZ-discussie heeft jarenlang gewoed. De voetbalsector krijgt grofweg voor 160 miljoen euro staatssteun. In februari 2020 hadden alle belangrijkste partijen een voorstel op tafel om daarin te snoeien, brak de coronacrisis uit. Ironisch genoeg was deze crisis dus een onrechtstreekse meevaller voor het voetbal.”

Die fondsen worden immers als een soort van subsidie gezien. “Na de sanitaire crisis zal er een kerntakendebat komen bij de politici. Want de coronarekening zal betaald moeten worden. De politiek zal zich afvragen of ze de sector moeten blijven subsidiëren, zeker na de excessen die Propere Handen en Football Leaks hebben blootgelegd.”