Nog een ander probleem in licentiedossier van KV Oostende opgedoken

De financiën van KV Oostende zorgden ervoor dat de club voorlopig geen groen licht kreeg van de licentiecommissie. Maar er dook nog een ander probleem op.

De club zit alvast niet in met de voorlopige weigering van de licentie en is ervan overtuigd dat alles in orde komt. De licentiecommissie stelt zich echter ook vragen over wie de effectieve keeperstrainer is bij KV Oostende, zo stelt HLN vast.

Eberhard Trautner vervult die functie binnen de club, maar hij staat ingeschreven als consultant. Premiers worden bij nazicht betaald aan ‘Ebbo’s Torwartschule’.

Op aangiftes bij de RSZ staat echter voorganger Patrick Creemers ingevuld. Volgens de kustploeg gaat het om een vergetelheid.