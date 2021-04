Vertrekt Blessin deze zomer bij KV Oostende?

KV Oostende is op één speeldag van het einde nog niet uitgeteld voor Play-Off 1. Zeer weinig analisten hadden dat in hun glazen bol voorspeld. De architect van het succes is ongetwijfeld coach Alexander Blessin.

Het duurde even, maar de Duitser maakte van de kustploeg een verstikkende pressingmachine. KVO is bovendien meer dan gegenpressing en verticaal snel spel. Ook in de combinatie zetten de kustboys stappen vooruit.

Alexander Blessin groeide dan ook uit de meest begeerlijke coach in ons land. "Als je het goed doet, is er altijd interesse. Toch focus ik alleen op de match tegen Cercle en op de uitbouw van KVO voor volgend seizoen. Het heeft geen zin om als coach een master- of toekomstplan uit te tekenen. Je kunt veel beter vandaag en nu leven", zegt hij in Het Nieuwsblad.