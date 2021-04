Geen teleurstelling bij Alexander Blessin ondanks mislopen play-off 1: "Ik ben trots op mijn ploeg en op de vijfde plaats"

KV Oostende is er na een uitstekend seizoen niet in geslaagd om zich te plaatsen voor play-off 1. De Kustboys blijven steken op een vijfde plaats, maar toch valt de teleurstelling mee binnen de ploeg.

Alexander Blessin, de trainer van KV Oostende, is trots op wat zijn spelers dit seizoen hebben verwezenlijkt. "We zijn niet teleurgesteld. Het was een geweldig seizoen. Ik ben trots op mijn ploeg en op de vijfde plaats", aldus Blessin op de persconferentie na de wedstrijd.

De wedstrijd tegen Cercle Brugge deze avond vond Blessin dan weer wel een beetje frustrerend. "Het was niet onze beste wedstrijd. Het was een beetje hetzelfde als tegen Waasland-Beveren. We controleren in het begin en dan worden we nerveus en laten weinig moed zien.We speelden te traag en verloren te veel tweede ballen. Ik ben wel tevreden over hoe we ons terug in de wedstrijd hebben geknokt, dus ik denk dat het een terecht gelijkspel is."

Nu volgt er play-off 2 voor KV Oostende. Daarin nemen ze het op tegen KV Mechelen, KAA Gent en Standard. "Het zijn heel leuke ploegen om tegen te spelen. Als je dit voor dit seizoen had gezegd, hadden we er zo voor getekend. We spelen nu play-off 2 en daar zijn we blij mee", legde Blessin uit.