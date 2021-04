Moeskroen-kapitein Ciranni zwaar teleurgesteld: "Verliezen het niet vandaag, maar in de laatste minuut tegen KVO, Anderlecht, Beveren..."

Ciranni bracht Moeskroen even in de zevende hemel op het veld van Club Brugge. Met een assist voor Harbaoui zette hij de bezoekers op voorsprong én richting 17e plaats. Maar uiteindelijk beslisten de voetbalgoden er toch nog anders over.

"Ik heb er eigenlijk geen woorden voor om te beschrijven wat er vanavond gebeurd is", klinkt het bij Ciranni. "We hadden zulk scenario niet in ons hoofd zitten vandaag. Het is moeilijk om dit te laten bezinken", vertelt hij zichtbaar geëmotioneerd.

Moeskroen moest in de laatste twee wedstrijden nog één punt pakken tegen Antwerp of Club Brugge om zeker te zijn van het behoud maar slaagde daar niet in. Waasland-Beveren pakte de scalp van OHL op de laatste speeldag en sprong over Les Hurlus.

"Doet pijn voor supporters'

"Maar we hebben het hier vandaag niet verloren, op het veld van Club Brugge. We hebben het verloren tegen Oostende, tegen Waasland-Beveren, Beerschot, Charleroi, Anderlecht... We gaven in de laatste minuut altijd doelpunten weg...", zucht hij.

"Dit doet pijn, niet alleen voor mij maar voor iedereen met een hart voor Moeskroen. De vrijwilligers, de supporters... Het doet echt pijn. Wij als professionele voetballers moeten naar onszelf kijken, voor overwinningen zorgen. Dat was niet het geval vanavond."

Wat nu met Moeskroen?

Moeskroen heeft ook nog steeds zijn licentie nog niet en moet via het BAS gaan om dat eventueel nog te behalen. Dat ze nu richting 1B gaan, is misschien wel de doodsteek voor de club.

"Daar wil ik vandaag geen uitspraak over doen, zeker vanavond niet. Vanavond zakken we met Moeskroen naar 1B, ik weet niet wat de toekomst brengt voor de club", besluit hij.