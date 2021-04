Huurling van Cercle Brugge spreekt: "Ik wilde gewoon matchen spelen en ervaring opdoen"

Sinds deze winter huurt Cercle Brugge Strahinja Pavlovic van AS Monaco. De jonge centrale verdediger deed het heel goed in de Jupiler Pro League en speelt vanavond misschien al zijn laatste wedstrijd voor de Bruggelingen.

Strahinja Pavlovic kwam deze winter naar Cercle Brugge. Bij Monaco kwam hij speelde hij voor nieuwjaar maar één minuut, maar bij Cercle stond hij bijna elke keer op het veld. Shot sprak met de Servische centrale verdediger van de Bruggelingen. "Ik was klaar om een volledig mijn kans te gaan bij Monaco, maar helaas liep ik Covid-19 op. Dat hield me van het veld tijdens de belangrijkste periode van het seizoen met name de voorbereiding. Tot overmaat van ramp voelde ik ook dat ik na de ziekte niet snel mijn oude niveau haalde. Die tijd was voor mij echt zwaar. Ik was negentien en was ook voor het eerst weg van mijn vertrouwde omgeving in Servië", verklaart Pavlovic bij Shot.

"Er waren voor mij verschillende opties. Ik wilde gewoon matchen spelen en ervaring opdoen. Er was interesse van verschillende ploegen in ondermeer België en Frankrijk. Maar Monaco stelde me voor om uitgeleend te worden aan Cercle. Ik heb daar toen enkele dagen over nagedacht, overlegd met mijn familie en dan uiteindelijk met volle overtuiging gekozen voor Cercle Brugge. Ik popelde om de ploeg te helpen om het behoud af te dwingen", vertelt hij over zijn overstap naar de Jupiler Pro League. Cercle Brugge kon uiteindelijk, mede door de goede prestaties van Pavlovic, het behoud afdwingen. Vanavond spelen ze nog tegen KV Oostende.