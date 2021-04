Ook zware kritiek uit België op de Super League: Gent-voorzitter Ivan De Witte, KBVB en Beerschot reageren

Twaalf Europese topclubs spelen door de oprichting van een Super League soloslim en zijn van plan om een eigen Europse competitie te creëren. Dat stuit op heel wat verzet. Ook vanuit België komen er al kritische geluiden ten opzichte van de nieuwe Super League.

Ivan De Witte heeft zich er al over uitgelaten bij Radio 1, weliswaar in eigen naam. "Wij hadden al een soort devaluatie met de oprichting van de Conference League. Daarbij wordt een aantal clubs die tot op heden konden deelnemen aan de Europa League als het ware naar beneden geduwd. Dat betekent echter dat de waarde van die Europese wedstrijden fel naar beneden gaat."

Het hoeft dus niet nog erger gemaakt te worden. "Als men daar een Super League aan toevoegt, betekent dat een verdere devaluatie en een aanslag op de natuur van het voetbal. Dan gaan alle aandacht en middelen naar die Super League. Als ik hoor wat voor bedragen daar zullen rondgaan, dat gaat over miljarden. Dat zal ook een invloed hebben op de salarissen, die nu al bepaalde maatschappelijke grenzen bereiken."

We back @UEFA and oppose the organization of a closed competition as agreed among 12 leading European football clubs. https://t.co/aipBTY3Fos