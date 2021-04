Onuachu heeft Wesley Sonck in het vizier, maar werd gewisseld: "Heb mij uit voorzorg laten wisselen"

Iedereen bij Genk keek toch even verbaasd op toen John van den Brom Paul Onuachu wisselde. Die had net zijn 28ste en 29ste doelpunt van het seizoen gemaakt en had clubtopschutter Wesley Sonck kunnen bijbenen.

Maar het ging om een wissel die Onuachu zelf had gevraagd. "Nee, ik was niet bezig met een mogelijke vijfde gele kaart. Ik had wat last aan mijn knie en liet me uit voorzorg wisselen", aldus de Genkse prijsschutter.

Sonck scoorde ooit 30 keer voor Genk en dat lijkt de grote Nigeriaan nu te gaan verbeteren. "Natuurlijk boeit zo'n record me maar het houdt me tijdens de match totaal niet bezig. Ik speelde voor het team en probeerde mijn kwaliteiten voor hen te gebruiken. Met twee goals lukte dat aardig. Jammer genoeg was het niet voldoende voor de zege."