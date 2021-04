Hoe zit dat nu met Coucke en met kapitaalsverhoging? Wouter Vandenhaute geeft duiding bij heikel dossier

Bij RSC Anderlecht is er nog steeds geen duidelijkheid over de kapitaalsverhoging binnen de club. Wouter Vandenhaute heeft meer nieuws gegeven.

"Woensdag is er een heel belangrijke Raad van Bestuur met de kapitaalsverhoging als agendapunt", aldus Vandenhaute bij Extra Time.

Mogelijk wordt de kapitaalsverhoging dan goedgekeurd: "Ik hoop dat en ik ga daar ook vanuit", aldus de voorzitter.

Coucke: eigenaar-supporter

"Er waren veel emoties bij de aandeelhouders. Anderlecht was weggezakt tot een niveau dat niemand voor mogelijk had gehouden."

"De positie van Marc Coucke is nu duidelijk: hij is eigenaar-supporter. Neen, hij neemt geen beslissingen meer en voelt zich goed in die rol. Hij overtuigde me om voorzitter te worden en wil meer inspanningen doen. Het is nu aan de andere aandeelhouders om daarin mee te gaan of niet."