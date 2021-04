Standard outsider tegen Genk in bekerfinale? "Op papier wel, maar ik denk dat het 50/50 wordt"

Deze zondag wordt de bekerfinale tussen Standard en Racing Genk gespeeld. Standard-jonkie, Hugo Siquet, kan deze zondag misschien de eerste titel op zijn palmares schrijven. Siquet schat de kansen dat Standard de beker pakt 50/50 in.

Standard Luik kijkt uit naar de finale van de Beker van België. Zeker nadat ze zich afgelopen zondag, met een 3-0 overwinning op Beerschot, verzekerde van een plaats in play-off 2. "Het is leuk om een finale te spelen, vooral in mijn eerste seizoen. Het is een geweldige ervaring voor mij. We zijn allemaal gefocust op de wedstrijd tegen Genk, die heel mooi beloofd te worden", zei de rechtsachter van Standard

"We hebben al eerder laten zien dat we met hen kunnen wedijveren, en dat geeft ons extra motivatie"

Mbaye Leye had na de wedstrijd in de Luminus Arena tegen Genk (2-2) gezegd dat hij en zijn manschappen de underdog zijn: "Op papier is het waar dat we een beetje de underdog zijn. In onze laatste wedstrijd hebben we laten zien dat we met hen kunnen wedijveren en dat geeft ons extra motivatie. In deze finale, denk ik dat het 50/50 zal zijn. Door Club Brugge uit te schakelen, hebben we laten zien dat we tot veel in staat zijn. We moeten op dat elan doorgaan, we hebben de kwaliteiten om te winnen", besloot Siquet.