KV Mechelen komt met statement over kapitaalsverhoging: "Kijken naar bestaande aandeelhouders, supporters en nieuwe investeerders"

Het meerderheidsaandeel van oud-voorzitter Dieter Penninckx (71,2 procent) in KV Mechelen is een doorn in het oog van het huidige bestuur. Eerder werd al bekend dat ze dat willen laten verwateren tot onder de 50 procent. Malinwa geeft daar nu zelf meer uitleg over.

"KV Mechelen onderzoekt de verschillende opties om de kapitaalsbasis van de club te versterken. Om de ambities van de club de komende jaren te realiseren beoogt de club de komende maanden om een kapitaalsoperatie van 5 à 10 miljoen euro uit te werken", klinkt het.

"Vanuit de raad van bestuur is het licht op groen gezet om de verschillende opties te onderzoeken. Een mogelijke piste is om via een kapitaalsverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen, investeerders aan te trekken. Voor zo’n kapitaaloperatie zal de club in een traject stappen en kijken naar bestaande aandeelhouders, supporters en nieuwe investeerders."

"Het doel is om in eerste instantie de club een bredere basis te geven en verder te laten groeien. Bovendien is dit een elegante en constructieve oplossing voor het bestaande aandeelhoudersschap. Door uitgifte van nieuwe aandelen kan ervoor gezorgd worden dat geen enkele aandeelhouder meer dan 49% van de aandelen in handen heeft. Meer informatie zal KVM kunnen geven als het project concreet is uitgewerkt."

Gisteren werd ook beslist om 4 extra bestuurders te benoemen: Wouter Baeckens, Christophe Dubuisson, Robin Ska en Karel Luyckx maken voortaan deel uit van de raad van bestuur.