Retro: Hoe underdog KRC Genk in 1998 eerste bekerwinst pakte tegen Club Brugge

Zondag is het zover. Dan kruist KRC Genk de degens met Standard. Inzet: de vijfde bekerwinst sinds de oprichting van de fusieploeg. In deze reeks blikken we terug op de vier vorige Genkse bekertriomfen. Beginnen doen we in 1998: hoe de ploeg van Antheunis Club Brugge verrassend over de knie legde.

KRC Genk-Club Brugge: 4-0

Doelpunten: 21' Oulare 1-0, 23' Oulare 2-0, 39' Gudjonsson 3-0, 60' Peeters 4-0.

Opstelling KRC Genk: Brockhauser, Peeters, Delbroek, Olivieri (88' Konon), Vangronsveld, Oyen, Stroy, Clement (87' Nsumbu), Gudjonsson, Hendrikx, Oulare (86' Keita). Coach: Aimé Antheunis.

Opstelling Club Brugge: Verlinden, De Brul, Lesnjak, Staelens (84' Deflandre), Ilic, Addo, Van der Elst (63' Vermant), Verheyen, Fadiga, Anic, Jankauskas (46' De Cock). Coach: Eric Gerets.

We gingen met Marc Hendrikx 23 jaar terug in de tijd. KRC Genk beleefde een topseizoen 1997-1998. De fusieploeg eindigde knap tweede in de competitie, weliswaar op ruime achterstand van... Club Brugge, tegenstander in de bekerfinale. Het geloof in een stunt was klein bij de Limburgers.

"Wij waren allang blij dat we die finale mochten spelen. Club Brugge was dé club van België in die periode, we hadden eigenlijk geen schijn van kans. Voor ons was het al een groot feest voor de wedstrijd begon. Kijk naar onze ploegfoto... Daar staat iedereen op, he. Van materiaalman tot terreinverzorger, dat typeert het", geeft Hendrikx aan. Ook van het gevreesde spitsenduo, Strulare, bleef amper iets over. Terwijl Branko Strupar geschorst moest toekijken in het Koning Boudewijnstadion, ondervond Souleymane erg veel hinder aan de enkel. Het weerhield hem er niet van een schitterende prestatie te leveren.

Verrassend genoeg kwam KRC Genk halverwege de eerste helft op een dubbele voorsprong. Vlak voor rust werd het zelfs 3-0. Ondanks die ruime voorsprong waren Hendrikx en co er nog niet gerust op tijdens de rust. "We waren een heel nuchtere ploeg. We bleven gewoon op onze hoede, want we speelden tegen het sterkste elftal van het land. We waren die dag gewoon onverzettelijk, mentaal ijzersterk. We konden nog dagen voetballen: wij gingen niet plooien."

De wedstrijd uiteindelijk eindigde op 4-0, na een treffer van Jacky Peeters op het uur. Genk en bij uitbreiding Limburg was klaar voor een volksfeest. "Drie dagen, zolang hebben alle festiviteiten geduurd. Vooral de supporters en de stad Genk hebben ervoor gezorgd dat het een heus volksfeest was. Iedereen deed mee. Uiteraard de fans, maar ook mensen die het voetbal totaal niet volgden. Of we vanaf toen een topclub waren? Daar was niemand mee bezig, echt niet. Wij beseften dat er net iets speciaals gebeurd was. Iedereen was aan het feesten in de fonteinen in de stad, zoals ook bij de volgende bekeroverwinningen steeds het geval was. Onvergetelijk was het", besluit Marc Hendrikx.