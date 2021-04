En nu Anderlecht weer winstgevend maken: dat wordt een hels werk met wat er in juni weer allemaal aan de poort gaat staan

Het herstelplan van Anderlecht is goedgekeurd. Marc Coucke zette een groot deel van de schulden die de club had om in kapitaal en er wordt ook vers kapitaal bijgepompt. Maar dit zou wel de laatste keer moeten zijn. Er moet nog steeds duchtig gesaneeerd worden. Enter Peter Verbeke...

Verbeke is al één van de belangrijkste mensen binnen de club, maar zijn job wordt in functie van het herstelplan nog belangrijker. Verbeke staat immers voor de taak om de fouten van zijn voorgangers weg te gommen. Een loonlast van om en bij de 60 miljoen euro, dat kan immers geen enkele Belgische club zich permitteren.

Loon van Trebel is relatief

Deze zomer staan jongens als Vranjes, Zulj, Bundu, Makarenko, Musona, Adzic en andere Nkaka's weer aan de poort van Neerpede voor de eerste training. Verbeke zocht en vond oplossingen voor hen en kon de loonlast zo met een tien miljoen naar beneden krijgen voor het seizoen 2020-2021. Maar straks komt dat er weer bij. Zelfs met publiek is het zo aartsmoeilijk om winst te maken en het aandelenpakket weer aantrekkelijker te maken voor nieuwe investeerders.

Eigenlijk is het loon van Trebel (2,7 miljoen) niet het grote probleem, want hij vertegenwoordigt nog een sportieve meerwaarde. Vranjes en Musona komen samen quasi ook aan dat bedrag en hebben bijvoorbeeld niets meer toe te voegen aan het huidige Anderlecht. Of Bakkali, die 1,7 miljoen per jaar opstrijkt. Het loon van Sambi Lokonga (1,5 miljoen), die een toekomstige miljoenentransfer vertegenwoordigt, is dan ook heel wat makkelijker sportief en economisch te verantwoorden.

Titanenwerk

Anderlecht is enkel zo goed als zeker dat het zware contract van Nany Dimata, die het goed doet bij Espanyol, wegvalt. Thelin maakt ook kans om te mogen blijven bij Kasimpasa. En ze hopen dat Aarhus straks Mustapha Bundu, die er geen basisspeler is, voor een prijsje wil overnemen. Het wordt sowieso nog een jaar doorbijten, want de meeste van die overbodige en zware contracten lopen nog één jaar.

De kans dat Verbeke Zulj, Makarenko, Musona, Bundu, Adzic, Sanneh, Vranjes, Bakkali en Nkaka allemaal in één zomer kwijtraakt, is klein. Of het zou titanenwerk zijn en je mag al een standbeeld voor hem gaan zetten. Een besparing van zo'n 12 miljoen... Daar kan wel wat brons vanaf in dat geval.

En wat doe je straks met Vlap? Bij Bielefeld speelt de Nederlander ook niet veel meer, maar hij ligt wel nog drie jaar onder contract. Op dit moment kan je hem enkel verkopen met een groot verlies op de acht miljoen die voor hem betaald werd. En zou Kompany hem nog veel gebruiken? We herhalen: titanenwerk!