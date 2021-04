KV Mechelen oefent tegen Antwerp, en kan play-off 2 met goed gevoel aanvatten

Volgende week is het zover, dan gaan de play-offs eindelijk van start. De meeste Belgische clubs krijgen deze week een weekje rust omdat dit weekend de finale van de beker wordt gespeeld. Ideaal om een oefenwedstrijd te spelen dus, zo dachten KV Mechelen en Antwerp er ook over.

Beide ploegen komen volgende week allebei in actie: Antwerp in play-off 1 thuis tegen Racing Genk, en KV Mechelen moet naar Gent in play-off 2. Beide ploegen treffen elkaar dus niet meer dit seizoen, tenzij ze in actie moeten komen in het barrageduel voor het laatste Europese ticket natuurlijk.

De twee clubs uit de provincie Antwerpen hebben vandaag een oefenpot gespeeld. De Mechelaren trokken aan het langste eind, de eindstand was 2-0 in het voordeel van de KV. Beide goals werden gescoord door Igor De Camargo