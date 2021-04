📷 Supporters KRC Genk provoceren Standard en Carcela met schandelijke actie

Sommige supporters van KRC Genk wilden Mehdi Carcela herinneren aan een ernstig incident. Zo hadden ze spandoek opgehangen aan het stadion van Standard waarin werd verwezen naar het moment dat Carcela in het gezicht werd getrapt door Mavinga in 2011.

Standard ontmoet zondag KRC Genk in de finale van de Beker van België. De twee clubs hebben elkaar in het verleden al vaak ontmoet bij belangrijke wedstrijden, zoals bijvoorbeeld het titelduel in 2011.

