Gert Verheyen bekent wie zijn favoriet is in de bekerfinale

Morgen staat de bekerfinale op het programma. Voor Gert Verheyen is Racing Genk de favoriet en vooral dankzij drie spelers die vooraan rondlopen.

"Standard leverde de voorbije weken nochtans enkele keurige prestaties af, maar op het vlak van offensieve klasse moet het het onderspit delven ten opzichte van Genk", zegt Verheyen. "Aan Bongonda-Ito-Onuachu kunnen ze niet tippen. Niemand in onze competitie. Dat is de beste voorlinie. Daarom is Genk favoriet", vat de huisanalist van Het Nieuwsblad het kortweg samen.

Verheyen plaatst wel één kanttekening. "Ze zijn wel gebaat bij ruimte. Je kan Genk proberen vast te zetten met hoge druk omdat ze achterin beperkt zijn qua uitvoetballen. Maar dan heb je het aan je rekker. De oplossing is simpel: een bal naar Onuachu en die twee andere zijn vertrokken. Genk is beter wanneer

het zelf iets afwachtender speelt. Dan kan het ruimte voor zichzelf ­creëren voor die omschakeling", klinkt zijn tactische aanpak.